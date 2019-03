Zussen Swillen maken carrièreswitch en openen bistro ‘t Klokhuis “Glabbeek kan zeker nog wat horeca gebruiken” Vanessa Dekeyzer

27 maart 2019

15u00 0 Glabbeek De zussen Ansfriede (45) en Machteld Swillen (47) openen op zondag 31 maart feestelijk Bistro ’t Klokhuis op de SPAR-site aan de Grotestraat. “Je kan hier iets lekker komen eten of drinken, maar tegelijk ook een leuke geschenkmand of een doos verse pralines mee naar huis nemen”, zeggen de zussen.

Ansfriede runt vandaag Groenatelier Swillen in Bunsbeek, terwijl haar zus Machteld een carrière heeft in de financiële sector. “We doen onze jobs heel graag, maar we hebben er ook altijd al van gedroomd om een eigen horecazaak te runnen. Toen vorige zomer het pand van Nelis vakhandel te huur kwam op de SPAR-site, keken we mekaar aan en wisten we dat we in het diepe zouden springen.”

De renovatie van het pand was een hele karwei. “We zijn gestart met een vierkante doos, bij wijze van spreken. Er was zelfs geen toilet aanwezig”, vertellen Machteld en Ansfriede. “Maar dat deerde ons niet, want we wilden toch helemaal ons eigen ding kunnen doen. Bij de inrichting hebben we Glabbeek als locatie in de fruitstreek naar voor gebracht. Zo bestaat een groot deel van het meubilair en de verlichting uit hout van fruitkisten van een fruitteler van Glabbeek.”

Laagdrempelig

Het resultaat oogt bijzonder sfeervol en werkt meteen ook laagdrempelig. “De mensen die hier binnenstappen, willen we een wauw-gevoel geven, niet alleen voor wat de inrichting betreft, maar ook wat de menukaart betreft. Zo bieden we een eerlijke keuken aan een eerlijke prijs aan, met heel wat typisch landelijke gerechten, zoals een lekkere vol-au-vent, maar evengoed willen we verrassen met bijvoorbeeld de gourmetburger. En voor wie niet meteen een hongertje heeft, hebben we lekkere wijnen en een uitgebreid gamma aan bieren in huis.”

De snoepers komen eveneens aan hun trekken met onder meer taart en pannenkoeken op de menukaart, maar ook aan de grote toog gevuld met verse pralines. “Hiervoor werken we samen met Kims Chocolates, een Tiens bedrijf”, zeggen Ansfriede en Machteld. “De lokale verankering is voor ons zeer belangrijk. Dat komt ook tot uiting in ons personeelsbestand, dat uit mensen van Glabbeek bestaat: het keukenteam, maar ook de jobstudenten en de flexi-jobbers. Die laatste groep betrekken was voor ons belangrijk, omdat oudere mensen vaak niet meer zo snel aan de bak geraken en toch bijzonder nuttig werk kunnen leveren.”

Voor de zussen is het nu afwachten of het concept zal aanslaan, maar ze hebben er goede hoop op. “Glabbeek kan zeker nog wat horeca gebruiken en bovendien is onze locatie bijzonder goed, want hier komt het commercieel centrum van het dorp te liggen. Naast de gloednieuwe supermarkt SPAR zal er eerdaags gestart worden met de afbraak van de oude SPAR, waar nieuwe appartementen en enkele nieuwe handelszaken komen. Leven genoeg hier dus op de site.”