Zing mee kerstliederen op tweede Kerstdag

13 december 2018

12u56 0

Het Davidsfonds Glabbeek nodigt iedereen uit op dinsdag 26 december van 15 tot 16 uur in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk in Kapellen om samen kerstliederen te zingen. Van 14 tot 15 uur is er repetitie met het kerkkoor van Glabbeek en ’t Violierken Neerlinter en met al wie wil mee voorzingen. Samen vormen zij het gelegenheidskoor. Vanaf 15 uur is er samenzang met alle aanwezigen. Zangbundels zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De samenzang staat onder leiding van Ben Wijnants. Eric Donvil en gelegenheidsmuzikanten zorgen voor de muzikale omlijsting. Toegang is gratis. Er zal wel een mandje staan voor een vrije bijdrage.