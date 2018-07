Woning dreigt in te storten 09 juli 2018

In de Torenstraat in Attenrode-Wever dreigt een huis in te vallen. Er zijn renovatiewerken aan de gang in de woning, maar door graafwerken bleek de stabiliteit van het gebouw gisternamiddag plots niet meer verzekerd. De brandweer van de zone Oost Vlaams-Brabant snelden ter plaatse, maar konden niet voorkomen dat de achtergevel het begaf. Ook een zijmuur bleek ernstig gebarsten. Op bevel van de burgemeester werd de Torenstraat aan het kruispunt met de Hulsbosstraat volledig afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de Langstraat en de Hulsbosstraat. Ook niemand mag het huis betreden, en de werken zijn stilgelegd. Vandaag gaat men na of de rest van het gebouw zal moeten afgebroken worden. (KBG)