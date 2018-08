WOI komt even weer tot leven in Glabbeek 11 augustus 2018

Drie lokale toneelverenigingen nemen de Glabbekenaars op 24, 25 en 26 augustus terug naar de oorlogsjaren. Tijdens een interactieve tentoonstelling in zaal Glazuur maken ze kennis met drie WOI-helden uit te streek.





De Tiense Rode Kruisverpleger Leonard Reynaerts, korporaal Arthème De Coster uit Zuurbemde en de toenmalige dorpspastoor Cornelius Segers van Bunsbeek zijn de ooggetuigen van wat er zich 100 jaar geleden afspeelde. "Op grote televisieschermen kunnen bezoekers kijken en luisteren naar hun verhalen", zegt burgemeester en schepen van Erfgoed Peter Reekmans (Dorpspartij).





De filmopnames voor deze unieke samenwerking tussen de drie toneelverenigingen BOK uit Bunsbeek, de Muiletrekkers van Kapellen en toneelkring Attenrode-Wever zijn zopas achter de rug. "Mijn personage brengt het verhaal van het massagraf aan de Lindeboom in Bunsbeek", zegt Pol Pierlet die in de huid kruipt van Leonard Reynaerts. "Dankzij zijn werk is van vele militairen bekend waar ze stierven en op welke plaats ze begraven liggen." Korporaal De Coster is de vader van ere-burgemeester Arsène De Coster en vocht aan het IJzerfront tegen de bezetter. De toenmalige dorpspastoor brengt dan weer de verhalen van het oorlogsleed dat het dorp trof.





De aparte toneelstukken werden uitgeschreven door burgemeester Reekmans zelf, die zich baseerde op de brieven en dagboeken van de drie hoofdpersonages. (KBG)