Winterbarbeque “Glabbeek fietst tegen kanker” groot succes Kristien Bollen

02 februari 2019

18u50 3

Een 20-tal vrijwilligers uit Glabbeek en omstreken houden vanavond in zaal de Glazuur de winterbarbeque voor “Glabbeek fietst tegen kanker” . Met dit initiatief hopen ze wat geld in te zamelen voor hun derde deelname aan de 1000 km fietsen van kom op tegen kanker. “We hebben 16 deelnemers voor twee ploegen ingeschreven. In het weekend van 30-31 mei en 1-2 juni gaat de fietsen tegen kanker door. Het inschrijvingsgeld per ploeg is 5 duizend euro. Twee ploegen is dus 10 duizend euro. Met deze barbeque hopen we tweeduizend à tweeduizend vijfhonderd euro in te zamelen. Neen, niet het volledige bedrag maar toch al een begin. De overige som hopen we op te halen via giften en op verschillende activiteiten in de gemeente zullen we de komende weken nog staan met een standje voor de verkoop van snoep en cava.”

Wie dus nog een hongertje heeft en “Glabbeek fietst tegen kanker” wil steunen, kan dus nog tot 21 uur vanavond terecht voor hun winterbarbeque à volonté