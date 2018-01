Wim Hendrickx niet langer voorzitter Open Vld 24 januari 2018

02u27 0 Glabbeek Wim Hendrickx is niet langer voorzitter van Open Vld Glabbeek. Ook als bestuurslid houdt hij het voor bekeken.

"Ik doe heel graag aan politiek om een constructieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Vandaar dat ik niet langer wil deel uitmaken van het bestuur van Open Vld Glabbeek omdat er te veel gefocust wordt op afbraakpolitiek ten opzichte van bepaalde personen en onvoldoende op een constructieve oppositie in het beleid. Ik kan hevig in debat gaan, maar evengoed kan ik het volgende punt iemand steunen, wanneer dat positieve gevolgen heeft voor de gemeente. Hoe hard politiek ook mag zijn, je moet steeds je eigen normen en waardes respecteren."





Wim stopt niet met de politiek, benadrukt hij. "Ik blijf voorzitter van Jong Vld Glabbeek en van de Jong Vld federatie Oost-Brabant en blijf ook actief als secretaris van Open Vld regio Tienen." Wie de nieuwe voorzitter van Open Vld Glabbeek wordt, is nog niet geweten. "Een jaar geleden heb ik al om een opvolger gevraagd, maar ik kreeg geen gehoor. Dus ik heb geen idee wie deze taak nu op zich zou willen nemen", besluit Wim, die de komende verkiezingen op de provincielijst van Open Vld zal staan. (VDT)