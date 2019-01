Wie wil helpen op de Urban Run? vdt

23 januari 2019

De Glabbeekse sportdienst organiseert samen met de sportregio Getevallei een eerste Urban Run. Die vindt plaats op zaterdag 23 maart. De Urban Run is een uniek loopevenement over een afstand van 3,5, 7 of 10,5 kilometer langs en vooral dóór tal van oude en nieuwe gebouwen. “Dit garandeert een bijzondere loopervaring op verdoken plaatsen in een feeërieke en gezellige sfeer. Het wordt hét sportevenement van 2019 in Glabbeek”, klinkt het veelbelovend. Om deze run op rolletjes te laten lopen, is de gemeente op zoek naar 50 medewerkers. “We hebben mensen nodig voor verschillende taken: begeleiding parking, seingever, verantwoordelijken per gebouw, hulp bij inschrijvingen, hulp aan finish, hulp bij bevoorrading, opbouw en afbraak. Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. De seingevers moeten wel minimaal 18 jaar oud zijn. Voor alle medewerkers wordt er een drankje voorzien en een kleine vergoeding.” Wie een handje wil toesteken, kan een mailtje sturen naar sport@glabbeek.be.