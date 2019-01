Weverse feesten met varkenskopverkoop vdt

07 januari 2019

15u06 0

Zondag vinden de Weverse Kermisfeesten plaats met de traditionele varkenskopverkoop. Die laatste start om 9.30 uur aan de kerk van Wever. “Nadat de kop verkocht is, volgt er een hommage door ónze kardinaal”, klinkt het bij de organisatoren. “Daarna wordt de kop op een schrijn naar ‘t Solveld gebracht in een New Orleans Funeral Parade!” Vanaf 11.30 uur gaat het gelegenheidscafé openen en kan je smullen van een winterbarbecue tot 14 uur. Kaarten zijn te verkrijgen bij de leden van het Wever kermiscomité of via de site. Vanaf 14 uur start Wever Zingt met presentatie door Harry Geyskens en met zangers van het dorp. Ambiance is verzekerd. De jeneverbar is de hele dag open en er zijn ook lekkere pannenkoeken te verkrijgen. Meer info vind je op www.weverkermis.be.