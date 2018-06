Werken voor aanleg nieuwe voetpaden Dries Glabbeek starten 30 juni 2018

Op dinsdag 3 juli vanaf 6.30 uur gaat de aannemer van start met de werken voor de aanleg van nieuwe voetpaden op de Dries in Glabbeek. Die gebeuren in fases, eerst in het gedeelte tussen de huisnummers 25 en 35, aansluitend tussen de Craenenbroekstraat en Stationsstraat. Tijdens de werken blijft doorgaand verkeer op de Dries mogelijk, maar kan er in de werfzone niet geparkeerd worden op de rijweg. De bewoners zullen meerdere dagen hun opritten niet kunnen gebruiken. "Het project kadert in het verkeersveiliger maken van de schoolomgevingen in Glabbeek en gebeurt om praktische redenen dan ook in de schoolvakantie", aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). (VDT)