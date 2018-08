Werken schoolomgeving begin 2019 van start VERKEERSVEILIGHEID PRIORITAIR ROND SCHOOL IN KAPELLEN KRISTIEN BOLLEN

10 augustus 2018

02u36 1 Glabbeek Nadat de bewoners van de Dorpsstraat, de school en het oudercomité op voorhand volledige inspraak kregen in de plannen voor een veiligere schoolomgeving, zijn deze intussen klaar voor uitvoering begin 2019. Het ontwerpbureau hield rekening met quasi alle opmerkingen en suggesties die tijdens de inspraakvergaderingen besproken werden.

"Tijdens twee constructieve inspraakvergaderingen deden meerdere bewoners en vertegenwoordigers van de school en het oudercomité heel wat positieve suggesties", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). "Met deze manier van werken betrekken we als beleid bewust onze inwoners maximaal bij de heraanleg van straten, maar maken we vooral samen als één dorpsgemeenschap ons dorp stap per stap heel wat verkeersveiliger. In de plannen voor de heraanleg van de schoolomgeving hield de ontwerper er rekening mee dat de bestaande voetpaden in de huidige toestand op heel wat plaatsen heel smal en onveilig zijn. In de nieuwe plannen zijn daarom bredere en veiligere voetpaden voorzien. Door deze bredere voetpaden wordt de nieuwe weg in de schoolomgeving smaller, wat ook al direct een remmend effect heeft op de snelheid. De directe schoolomgeving blijft tijdens het begin en einde van de school een zone 30, de aanwezigheid van de school gaat beter aangeduid worden met twee octopuspalen, er komen voor de school drie verkeerskussens op de rijbaan om de snelheid af te remmen en net ter hoogte van de schoolpoort komen er aan de oversteekzone metalen beugels die de kinderen en ouders zullen afschermen van de rijweg."





Stapspot

"En voor de schoolpoort aan de oversteekzone komt er een volledig parkeerverbod tijdens het begin en einde van de school. De parking aan het kerkhof wordt heraangelegd zodat deze ruimere parking een grotere rol als stapspot in de buurt van de school krijgt. Een stapspot is een locatie op wandelafstand van de school waar ouders kunnen parkeren, vandaag passen we een vergelijkbaar systeem intussen al bijna 2 jaar toe aan de gemeenteschool op de Dries, waar de Glazuurparking ook als stapspot fungeert en er bij het begin en einde van de school een volledig parkeerverbod voor de school is."





"De werken starten begin 2019 samen met de rioleringswerken van Riobra in de Dorpsstraat (tweede gedeelte), de Kerkstraat, Bergeveldstraat en Lentedreef. De kostprijs voor de gemeente voor de heraanleg van deze 4 straten en de schoolomgeving is ruim 1 miljoen euro."