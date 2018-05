Werken Meenselbeekstraat bijna klaar 12 mei 2018

De wegenwerken in de Meenselbeekstraat, in het gedeelte tussen de Pamelenstraat en N29, zijn bijna klaar. De voorbije dagen bracht de aannemer in opdracht van Aquafin de nieuwe asfaltering van de rijweg aan die nog tot na het weekend moet drogen. Vanaf volgende week gaat de weg terug open voor alle verkeer. (VDT)