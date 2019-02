Werken in Wever starten maandag vdt

28 februari 2019

13u03 0

Op maandag 4 maart starten de werken voor het aanleggen van nieuwe riolering en wegenis in de Doemstraat, Butschovestraat en Torenstraat in deelgemeente Wever. De straten zullen afgesloten worden voor doorgaand verkeer, waarbij er omleidingen worden voorzien.

Op de momenten dat de Doemstraat niet via de Butschovestraat bereikbaar is, zal de toegang mogelijk gemaakt worden via de landbouwwegen langs grondgebied Tienen. “Deze steenslagwegen zullen we tijdelijk opwaarderen. De duur van deze omleiding proberen we te beperken”, kondigt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan.

Volgens de planning, onder voorbehoud van weersomstandigheden, zal de Doemstraat effectief onderbroken zijn vanaf 11 maart tijdens de werkuren. Vanaf 18 maart zal de straat een week volledig afgesloten zijn voor de aanleg van de nieuwe riolering. Meer informatie kunnen inwoners bekomen bij de aannemer Gemoco op het nummer 089/41.52.80 of via mail naar info@gemoco.be of bij schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen, via kris.vanwinkelen@glabbeek.be.