Werken Butschovestraat en Torenstraat

12 januari 2019

De watergroep, Infrax en Proximus zullen de komende weken werken uitvoeren in de Butschovestraat en in de Torenstraat in deelgemeente Wever. Op 14 januari starten de opbraak van de fietspaden van de Butschovestraat tot aan het kruispunt met de Doemstraat. Vanaf 15 januari gaan de nutsmaatschappijen aan het werk. Het nodige zal gedaan worden om de toegankelijkheid van alle woningen in de werfzone zo goed mogelijk te behouden.