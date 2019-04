Werken aan nieuw skatepark zijn gestart vdt

12 april 2019

08u35 2

Gisteren zijn de grondwerken voor de aanleg van een nieuw skatepark van start gegaan aan het gemeentelijk domein op de Steenbergestraat in Glabbeek. Dit komt er op initiatief van schepen van Jeugd Hilde Holsbeeks (Dorpspartij) die bij de opmaak van de plannen de skatende jeugd uit Glabbeek volledige inspraak gaf.

“Het nieuw skatepark komt net naast de speeltuin aan de evenementenhal Hangaar 44. Hiernaast komt er ook een overdekte fietsparking en een overdekte zone met zitbanken waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten. De totale kostprijs van het skatepark bedraagt 60.000 euro.”

Schepen Holsbeeks ging op voorhand kijken naar skateparken in andere gemeenten en gaf de jonge skaters uit eigen gemeente met enkele inspraakvergaderingen ook maximaal inspraak in het tot stand komen van dit nieuw skatepark. “Op basis van hun suggesties en concrete voorstellen werd het ontwerpplan en uitvoeringsdossier opgemaakt. Het skatepark wordt volledig in beton gemaakt, waardoor het enorm duurzaam in gebruik is en de geluidshinder door een minimum herleid kan worden. Door te kiezen voor een open skatepark aan de voorzijde van de straat is er ook sociale controle.” Het skatepark zal voor de zomer klaar zijn.