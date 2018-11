Wegenwerken in Halensestraat, Veldstraat, Stationsstraat en Sint-Katarinastraat vdt

30 november 2018

Op woensdag 5 december gaat de aannemer Grizaco van start met wegenwerken in verschillende straten die in heel slechte staat zijn. Deze omvatten het frezen en vernieuwen van het asfalt in het verlengde van de Halensestraat in Wever (vanaf woning nummer 20 ), de Veldstraat in Bunsbeek (toegangsweg naar woning nummer 2 ), de Stationsstraat in Kapellen (zijstraat naar de woningen nummers 47-49 en een vervorming in het wegdek ter hoogte van woning nummer 53) en de Sint-Katarinastraat in Kapellen (toegangsweg naar huis nummer 8).

Tijdelijk verkeer is niet mogelijk op woensdag 12 december, want dan wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht in de verschillende straten. Tijdens de werken is er ook een parkeerverbod ter hoogte van de werf. Bij slecht weer kunnen de data van de werken opschuiven. Meer info vind je via de gemeente Glabbeek of via de aannemer op het nummer 0498/58.02.37.