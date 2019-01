Wegenwerken in de Doemstraat, Butschovestraat, Torenstraat vdt

03 januari 2019

In augustus werden de werken aan de collector Broekbeek aangevat in opdracht van Aquafin. Deze werden uitgevoerd op private percelen tot aan de Doemstraat. De volgende fase zal vanaf half januari aanvatten. Het gaat daarbij om het uitvoeren van nutswerken in een gedeelte van de Doemstraat, Butschovestraat en Torenstraat. “En vanaf eind februari start de aannemer van Aquafin opnieuw met de aanleg van een nieuwe leiding die het afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Vissenaken afvoert”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De bestaande leiding zal gebruikt worden voor de opvang en de afvoer van het regenwater naar de Broekbeek.” Tijdens deze werken vanaf eind februari zal de gemeente in de Butschovestraat tussen de Doemstraat en de Torenstraat het hele wegdek mee vernieuwen en de fietspaden verhogen en vernieuwen. Berichtgeving over eventuele omleidingen en hinder zal voor de start van de werken tijdig gecommuniceerd worden.