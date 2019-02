Wegeniswerken nieuwe verkaveling Baekveld goedgekeurd vdt

22 februari 2019

Het dossier van de wegeniswerken voor de nieuwe verkaveling Baekveld in Bunsbeek werd gisteravond op de gemeenteraad goedgekeurd. “Hiermee komt er een einde aan de klachtenprocedures van twee buurtbewoners die met steun van bepaalde oppositiepartijen het dossier twee jaar vertraagden”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “De Vlaamse regering verwierp namelijk in laatste beroep alle klachten tegen de aanpassing van de bestaande buurtweg 38, het wegje naast de school in Bunsbeek dat kruist met de Schoolstraat en uitkomt in de Baekveldstraat, naar een nieuwe straat doorheen de verkaveling, waardoor nu niets meer de aanleg van de nieuwe verkavelingsweg in de weg staat.”

Het binnengebied Baekveld wordt een nieuwe gemengde woonwijk die bestaat uit een private woonwijk met 23 betaalbare koopwoningen en een aanpalende sociale woonwijk met 30 sociale huurwoningen. “We verwachten uiteraard opnieuw klachten van dezelfde enkelingen tegen de omgevingsvergunningen voor de woningen, maar dit kan het project amper nog vertragen, omdat intussen al de wegeniswerken kunnen uitgevoerd worden”, besluit Reekmans.