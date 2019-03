Website voor de Sportregio Getevallei vdt

07 maart 2019

ILV Sportregio Getevallei, een organisatie die sportieve activiteiten opzet in Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw, wordt niet langer ondersteund door de provincie en moest dus op zoek naar andere mogelijkheden om onze naambekendheid te promoten. “In dat kader hebben we naast een Facebookaccount sinds kort een website ontwikkeld. Wij zijn de eerste sportregiowerking in Vlaanderen die dit verwezenlijkt”, klinkt het. “De sportfunctionaris van Zoutleeuw heeft deze dan nog in zijn vrije tijd ontwikkeld. Op deze website kan je meer uitleg krijgen over wie we zijn en wat we doen. Alle organisaties kan je hierop terugvinden. We hopen zo van ons logo een bekend merk in de Getevallei te worden.” Alle info vind je op www.sportregiogetevallei.be.