Wagens botsen op Tiensesteenweg 21 maart 2018

02u26 0 Glabbeek Op de Tiensesteenweg (N29) in Bunsbeek zijn gisteren omstreeks 13.15 uur twee auto's met elkaar in aanrijding gekomen.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Meenselbeekstraat. De precieze omstandigheden zijn niet meteen duidelijk. Eén van de bestuurders week wel zeker af van zijn of haar rijvak, waardoor het tot de aanrijding kwam. De Jaguar FX verloor hierbij zijn linkervoorwiel, de Opel Mokka raakte eveneens zwaar beschadigd en kwam dwars over de rijbaan te staan. Als bij wonder raakte niemand gewond. Door het ongeval was er enige hinder voor het verkeer. (KBG)