Waar blijft de trajectcontrole op de N29? Vanessa Dekeyzer

10 april 2019

15u51 0 Glabbeek Waar blijft die aangekondigde trajectcontrole op de steenweg Tienen-Diest? De palen staan er al wel, maar de camera’s ontbreken voorlopig. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer had nochtans aangekondigd dat de trajectcontrole midden maart operationeel zou zijn. “Er zijn problemen met de installatie van een nieuw technologisch systeem zoals dat het geval is met de trajectcontrole op de E40”, weet Glabbeeks burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Elf maanden nadat AWV de camera’s op de E40 richting Leuven tussen Sterrebeek en Bertem ophing, werkt de trajectcontrole er nog steeds niet. De reden: een probleem met de installatie van een nieuw technologisch systeem. Wanneer de trajectcontrole dan wél zal werken, is nog niet duidelijk. Nu blijken er ook gelijkaardige problemen te zijn met de trajectcontrole in Glabbeek. Begin maart ging AWV van start met de installatie van de palen. Maar daar blijft het voorlopig bij.

De trajectcontrole is voorzien op drie plaatsen op de N29 om zo de snelheid in de dorpskernen van Glabbeek en Bunsbeek te doen verminderen. Het gaat om de zone tussen de kruispunten van de steenweg met de Houtemsesteenweg en de Baekveldstraat (Bunsbeek), de zone tussen de kruispunten van de steenweg met de Craenenbroekstraat en de Kasseiweg (Glabbeek) en de zone tussen het kruispunt van de Dorpsstraat (Kapellen) en Bekkevoort. “Volgens AWV zou de trajectcontrole voor de zomer operationeel moeten zijn”, weet burgemeester Reekmans. “Het is niet ongewoon dat het wat langer duurt via de hogere overheden, maar dat is zeker het wachten waard. We zijn al blij dat we hiermee de steenweg veiliger kunnen maken.”

En de gemeente Glabbeek gaat ook zelf verder werken aan de verkeersveiligheid. De komende vijf jaar wordt er hiervoor maar liefst vijf miljoen euro vrijgemaakt. “We hebben een verkeersveiligheidsplan klaar met negen prioriteiten”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Simon Vandermeulen (Dorpspartij). “Zo willen we onder meer de aanleg van een lokaal functioneel fietsroutenetwerk in maar liefst tien straten, meer duidelijke verkeersregels met minder verkeersborden en trajectcontrole in de schoolomgevingen en dorpskernen in Kapellen, Bunsbeek en Glabbeek.”

De eerste stap naar de realisatie van dit plan is de opmaak van een vernieuwd mobiliteitsplan. Het huidige dateert van 2012. “Nog voor het studiebureau van start gaat, krijgen alle gemeenteraadsleden van zowel de meerderheid als de oppositie de kans om uitgewerkte voorstellen te doen”, aldus Simon Vandermeulen. “De gemeenteraadscommissie mobiliteit zal al deze voorstellen bespreken om hopelijk tegen midden 2020 tot een conclusienota te komen met haalbare voorstellen voor een verkeersveiliger Glabbeek.”