Vuilnisbak voor de tweede keer in twee maanden tijd vernield

In de Bergstraat in Glabbeek werd in twee maanden tijd een geval van vandalisme gemeld. Eerst werd een vuilnisbak in brand gestoken en stuk geslagen. "We hebben meteen na de feiten een nieuw exemplaar geplaatst. Helaas heeft ook die het niet lang uitgehouden, want gisteren speelden zich identiek dezelfde feiten af", zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).





"Dit is een regelrechte schande", gaat Reekmans verder. Hij plaatste de foto's op zijn Facebookpagina en koppelde er meteen een oproep naar getuigen aan. "We hebben intussen al enkele reacties binnen gekregen en het blijkt dat die locatie dikwijls bezocht wordt door hangjongeren. De tips zijn alvast doorgegeven aan de politie, die zich engageert om hier extra controles uit te voeren. Er werd ook het idee geopperd om hier camera's te plaatsen, maar dat heeft naar mijn mening weinig zin, want misschien worden deze dan het volgend doelwit van vandalisme en dan kost het ons nog veel meer!"





De gemeente zal dus binnenkort opnieuw een vuilnisbak, met een kostprijs van 250 euro, plaatsen aan de Bergstraat. "Die is daar nodig, want er ligt een wandelpad vlakbij, waar veel mensen gebruik van maken. Willen we zwerfvuil tegen gaan, moeten we voldoende vuilnisbakken in het straatbeeld plaatsen. Hopelijk blijft het nieuwe exemplaar gespaard van vernielingszucht."





