Vrouwelijke mandatarissen lanceren affichecampagne: 'De screeningsmammografie: wij doen het. En wat doe jij?'

15 maart 2019

Begin juni komt de mammobiel weer naar Glabbeek, waarbij opnieuw alle vrouwen van 50 tot en met 69 jaar elke twee jaar een gratis screeningsmammografie kunnen laten nemen. Een screeningsmammografie kan namelijk afwijkingen in borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat een vrouw er zelf iets van merkt. Als borstkanker tijdig kan ontdekt worden, is de kans op een succesvolle behandeling en genezing veel groter. Ruim drie kwart van alle borstkankers komt voor bij vrouwen die ouder zijn dan 50.

In 2017 nam 60,80 procent van de vrouwen tussen 50 en 69 jaar in Glabbeek deel aan dit bevolkingsonderzoek. “Omdat niet elke vrouw ingaat op de uitnodiging om tweejaarlijks deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, lanceren de vrouwelijke mandatarissen van het schepencollege, OCMW-en gemeenteraad en het Autonoom Gemeentebedrijf een affichecampagne”, zegt schepen van Welzijn Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Hiermee zetten we het bevolkingsonderzoek in de kijker om net meer vrouwen te kunnen aanzetten om zich te laten onderzoeken als de mammobiel begin juni naar Glabbeek komt.”

Brief=voorschrift

Als je de voorbije 2 jaar geen screeningsmammografie liet nemen, ontvang je een uitnodigingsbrief van het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO). Die uitnodiging geldt als voorschrift voor een screeningsmammografie. De brief stelt je meteen ook een dag en uur voor een afspraak in de mammobiel voor. Handig, maar je kunt die afspraak uiteraard altijd wijzigen. Het onderzoek is volledig gratis als je bij een Belgisch ziekenfonds bent aangesloten. Je betaalt dus ook geen remgeld.

