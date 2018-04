Vrijwilligers verzamelen twee ton zwerfvuil 10 april 2018

Tijdens de recente grote lenteschoonmaak verzamelden enkele tientallen vrijwilligers maar liefst twee ton zwerfvuil. "Tijdens zo'n actiedagen tegen zwerfvuil merken we vooral dat we meer en meer te kampen hebben met sluikstorten van heel wat huishoudelijk en grof afval", reageert schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Daarom doet onze gemeente bewust niet mee met de statiegeldalliantie die enkel ijvert voor de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. Dit statiegeld zal vooral de mensen die al netjes sorteren treffen, de consumptieprijzen verhogen en geen enkele oplossing bieden aan sluikstorten en alle andere zwerfvuil."





Naast sensibiliseringsacties treedt Glabbeek heel kordaat op tegen overtreders. "Sinds 2014 hebben we een nultolerantie en hogere boetes van maar liefst 500 euro ingevoerd voor sluikstorten. En we blijven hoog inzetten op opsporing en bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen met afval", aldus Kris.





"Op initiatief van Dorpspartij-bestuurslid en landbouwer Bart Vanstockstaeten ondersteunen we nu ook actief de campagne tegen zwerfvuil van de Boerenbond en de Landelijke Gilden. (VDT)