Vrijwilligers verzamelen ruim twee ton zwerfvuil vdt

30 maart 2019

13u55 0

Vandaag organiseerde het gemeentebestuur van Glabbeek samen met de milieuadviesraad (MAR) voor de zevende keer een grote lenteschoonmaak in Glabbeek waarbij heel wat zwerfvuil werd opgekuist. “Meer dan 50 vrijwilligers van onder meer Natuurpunt, de kindergemeenteraad, politici en inwoners kwamen opdagen en verzamelden in de voormiddag ruim 90 zakken zwerfvuil, goed voor meer dan twee ton afval dat langs onze straten werd achtergelaten door vervuilers”, zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij).

“Naast preventieve maatregelen zetten we meer dan ooit hoog in op opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen met afval”, waarschuwt schepen Vanwinkelen. “Het gemeentebestuur hanteert daarom een nultolerantie met hoge boetes van 500 euro voor sluikstorten, omdat we af willen van het gevoel van straffeloosheid over dumpen van afval.”