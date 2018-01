Vormelingen zingen voor het goede doel 02u25 1 Foto Vanessa Dekeyzer

De vormelingen van de Glabbeekse parochies Attenrode, Bunsbeek, Glabbeek, Kapellen, Wever en Zuurbemde gingen sterzingen voor het goede doel. Er werd door de 35 enthousiaste meisjes en jongens verspreid over acht groepjes en begeleid door catechisten en ouders voor maar liefst 812,87 euro bij elkaar gezongen. Die centjes gaan naar Sant'Egidio, een organisatie die bij Kerstmis overal ter wereld een feesttafel voor minderbedeelden op tafel tovert. In ons land vinden dergelijke kerstmalen voor daklozen plaats in Antwerpen, Brussel, Genk, Leuven, Louvain-la-Neuve, Merksplas en Luik. Elke gast ontvangt daarbij ook een geschenk. Naast de kerstmaaltijden is er Kamiano, het restaurant voor thuislozen, dat wekelijks een duizendtal maaltijden verzorgt.











(VDT)





Meer over Merksplas

Kamiano

Attenrode

Zuurbemde

Antwerpen

Leuven

Glabbeek

Genk