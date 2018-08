Voorstelling gids Lindeboomwandeling 16 augustus 2018

De Lindeboomwandeling in Bunsbeek werd bij de herdenking van '100 jaar begin WO I' in augustus 2014 ingewandeld. Het was een ontwerp van Edmond Denruyter. Denruyter heeft nu een gedetailleerde gids voor deze wandeling opgesteld.





Op zaterdag 18 augustus stelt de Heemkundige Kring deze nieuwe wandelgids voor in 't PCke in Bunsbeek. Edmond zal om 14.30 uur een presentatie geven van deze gids, die niet enkel handelt over de gebeurtenissen van 18 augustus 1914, maar ook het bouwkundig erfgoed en de prachtige natuur 'in the picture' zet. Rond 15uur wordt een gedeelte van het parcours gezamenlijk afgelegd met als hoogtepunt het Herdenkingskruis waar destijds de gesneuvelde soldaten in een massagraf werden begraven. Terugkeer in het PCke om 16.15 uur. (HCH)