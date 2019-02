Voetwegenactivist Marc Van Damme tekent opnieuw beroep aan tegen afschaffing voetweg 43, dit keer met Lowie Steenweghe van SamenGROEN vdt

07 februari 2019

16u51 0 Glabbeek De gemeenteraad startte in maart 2018 de procedure op om voetweg 43 af te schaffen en te laten schrappen in de Atlas der Buurtwegen. De provincie ging mee in deze beslissing ondanks de klacht van voetwegenactivist Marc Van Damme. Die laatste tekent hiertegen beroep aan samen met Lowie Steenwegen.

“Deze ongebruikte voetweg 43 loopt door het fruitbedrijf Stockx in Attenrode-Wever en is al jarenlang verdwenen”, aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “Ik snap niet waarom de groene oppositie zich blijft verzetten tegen de afschaffing ervan. Eerst was het Bart Seghers van SamenGROEN die met Marc Van Damme naar de rechtbank ging om de afschaffing te voorkomen. Onder druk van de bevolking trok Seghers zijn dagvaarding enkele weken later wel al in. En nu is het Lowie Steenwegen van SamenGROEN die Marc Van Damme bijtreedt in zijn klacht. Op ons als gemeentebestuur maakt hun belachelijke procedureslag al lang geen indruk meer, maar men blijft wel de gemeente en de getroffen inwoners met dit asociaal gedrag fors op kosten jagen.”

Niet namens SamenGROEN

“Lowie Steenwegen dient hier een gefundeerd bezwaarschrift in als privépersoon, niet namens SamenGROEN”, benadrukken Kris Lentacker en Hilde Vanbrabant van SamenGROEN. “Dat is zijn democratisch recht. SamenGROEN respecteert zijn keuze, maar dient momenteel zelf geen bezwaarschrift in. We betreuren het wel dat burgers in Glabbeek angst moeten hebben om hun mening in het kader van een openbaar onderzoek of beroepsprocedure te uiten en dat de meerderheid onwaarheden blijft vertellen over het aantal ‘klachten’. Hiermee wordt de taak van de oppositie, namelijk kritisch kijken naar het huidige bestuur, ondergraven.”