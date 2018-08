Voetpaden vernieuwd 13 augustus 2018

De gemeente Glabbeek maakt concreet werk van veiligere schoolomgevingen aan de drie scholen in Glabbeek.





Na de aanleg van nieuwe voetpaden in de schoolomgeving van Bunsbeek eind vorig jaar, worden momenteel de voetpaden, die op heel wat plaatsen verzakt waren, langs de Dries in Glabbeek vernieuwd. Volgend jaar komen er bij de heraanleg van de Dorpsstraat in Kapellen ook nieuwe en bredere voetpaden in die schoolomgeving. Tegen de start van het nieuwe schooljaar worden de oversteekzones van de drie scholen met ledverlichting in het wegdek aan de zebrapaden veel zichtbaarder gemaakt.





Het totale budget voor de voetpaden bedraagt 250.000 euro. (HCH)