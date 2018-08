Vijf gemotiveerde catechisten 09 augustus 2018

02u31 0

Elk jaar ontvangen zo'n 50 jongens en meisjes hun vormsel in de zes Glabbeekse parochiegemeenschappen. Om hen op een hedendaagse manier daarop voor te bereiden staat er een team van begeleiders paraat om met de kinderen van oktober tot mei op weg te gaan naar hun grote dag. "Op dit moment zijn we met vijf gemotiveerde catechisten . We zijn op zoek naar bijkomende begeleiders voor onze goed draaiende catechesewerking. Leeftijd en opleiding zijn niet relevant. Het is wel belangrijk dat men zich goed voelt bij 11- en 12-jarigen en zich kan inleven in hun leefwereld", zegt Gert Janssens van de parochiefederatie. Info: gert.janssens@kerk-lubbeekglabbeek.be of 0474/72.14.82





(HCH)