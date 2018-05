Vijf bestuurders zijn rijbewijs kwijt 28 mei 2018

De politie Hageland heeft in de nacht van zaterdag op zondag een controleactie gehouden gericht op alcohol en drugs in het verkeer. Op de Grotesteenweg in Geetbets, de Tiensesteenweg in Glabbeek en de Leuvensesteenweg in Bekkevoort werden 422 bestuurders gecontroleerd. Vijf van hen kregen een rijverbod van drie uur, omdat ze net een glaasje te veel op hadden. Vijf bestuurders kregen een inhouding van het rijbewijs voor zes uur en twee bestuurders die positief bliezen, kregen een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. Ook werd er nog een proces-verbaal opgemaakt voor het rijden zonder geldig rijbewijs en een onmiddellijke inning voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.





Tijdens de snelheidscontrole werden 213 bestuurders gecontroleerd, 15 van hen reden te snel. Alle metingen gebeurden in een zone 70. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 112 kilometer per uur.





