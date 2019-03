Vierhonderd deelnemers voor eerste Urban Run vdt

25 maart 2019

De eerste Urban Run in samenwerking met de sportregio Getevallei is meteen een succes geworden. “Maar liefst 400 sportievelingen van jong tot oud namen deel aan deze loopwedstrijd met vertrek aan de gemeentelijke sporthal”, zegt schepen van Sport, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “Er werd door heel wat gebouwen in de gemeente gelopen zoals door het gemeentehuis, jeugdhuis Bunker, de SPAR-supermarkt, de fruitveiling, de kerk van Glabbeek, serviceflats het Fruithof, de gemeenteschool, zaal Glazuur en WZC Den Boomgaard. Langs het parcours waren er meerdere attracties van onder andere vuurspuwers, doedelzakspelers, artiesten van circus Salto, muzikanten van de Koninklijke Harmonie Crescendo, carnavalisten van cv De Gildegarde, toneelspelers en een rockband. Ook burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) en zijn collega van Linter Marc Wijnants (CD&V), schepen Kristof Mollu (CD&V) van Kortenaken en de voorzitter van de gemeenteraad in Glabbeek Simon Vandermeulen (Dorpspartij) namen deel.”

