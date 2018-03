Vierde grote lenteschoonmaak 20 maart 2018

Op initiatief van milieuschepen Kris Vanwinkelen (Dorpspartij) organiseerde de gemeente Glabbeek in 2015 voor het eerst een grote lenteschoonmaak annex opruimactie van zwerfvuil. Op zaterdag 24 maart gaat vanaf 9 uur (verzamelen aan het gemeentehuis) al de vierde editie door. "Zwerfvuil is een probleem dat elke gemeente kent en het opruimen ervan kost de gemeenschap heel wat geld", zegt schepen Kris Vanwinkelen. "Zwerfvuil en sluikstorten is voor véél inwoners een doorn in het oog, terwijl slechts een klein deel van de mensen er zich aan bezondigt. Jaar na jaar neemt het probleem toe en met acties zoals deze willen we vooral mensen sensibiliseren. Glabbeek is de enige gemeente in de ruime regio waar de prijzen de voorbije jaren voor afvalophaling niet gestegen zijn. Naast preventieve maatregelen zetten we meer dan ooit hoog in op opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen. Het gemeentebestuur voerde ook een nultolerantie in met hogere boetes van 500 euro voor sluikstorten. Het gemeentebestuur en de gemeentelijke milieuadviesraad doen een oproep aan alle inwoners en verenigingen om mee te komen helpen." (KBG)