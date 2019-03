Video: Eerste carnavalsstoet trekt door Glabbeek vdt

Voor het eerst vond een carnavalsstoet plaats in Glabbeek in samenwerking met de drie scholen van de gemeente, CV Gildegarde Glabbeek en CV ’t Kliekske. De stoet vertrok vanochtend aan de school in Kapellen, wat later aan de school in Glabbeek en vervolgens aan de school in Bunsbeek. “Alles is goed verlopen”, zegt een trotse schepen van Jeugd, Hilde Holsbeeks (Dorpspartij). “De kleuters kregen een veilig plaatsje op de praalwagens en de leerlingen van de lagere school volgden achter de wagens. En er mocht met confetti gegooid worden!” Als kers op de taart werd er een junior-prinsenpaar verkozen uit de leerlingen van de scholen en kreeg de best verklede klas een leuke prijs van de gemeente. Vanavond vindt de officiële start van het carnaval plaats in Glabbeek met de sleuteloverhandiging door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) aan de carnavalsvereniging Gildegarde Glabbeek.