Victor Genoe (76) overleden 01 maart 2018

02u26 1

Ereschepen Victor Genoe (76) is dinsdag thuis overleden in Bunsbeek. Hij was jarenlang politiek actief in de gemeente voor de Vrije Fusiepartij (VFP) en CD&V en was voor de gemeentefusie schepen van Openbare Werken van Bunsbeek van 1971 tot 1976. Na de fusie zette hij in de gemeente Glabbeek zijn schepenambt verder tot 1983 en ook van 1999 tot 2006 was hij schepen van Openbare Werken.





"Ik zat samen met Vic nog in de gemeenteraad en hij zal mij altijd bijblijven als een man van het volk die er ook steeds was voor alle inwoners met een probleem", reageert burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). (VDT)