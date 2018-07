Vervallen schoollokalen maken plaats voor nieuw buurthuis en woningen 07 juli 2018

De oude schoollokalen naast het voormalig gemeentehuis van Attenrode Wever worden na het bouwverlof in augustus afgebroken. Zij maken plaats voor vier bouwkavels die de gemeente in het kader van betaalbaar wonen begin dit jaar verkocht aan jonge inwoners. In het oud schoolgebouw is al jarenlang het biljartlokaal De Vriendenkring gehuisvest. Die verhuisde intussen tijdelijk naar de Mispel in Kapellen en krijgt na de renovatie de gelijkvloerse verdieping in erfpacht. "Het oud- gemeentehuis wordt een buurthuis dat De Vriendenkring zal uitbaten", zegt burgemeester Reekmans (Dorpspartij). "Op de eerste verdieping zal het OCMW een sociaal appartement realiseren." (VDT)