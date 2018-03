Vernieuwing parking Glazuur 31 maart 2018

De gemeente voorziet al jaren in het onderhoud van de parking aan de Glazuur omdat deze parking publiek wordt gebruikt, onder meer door personeel van de school en ouders die hun kinderen naar school brengen of komen afhalen.





Omdat er heel wat putten in de parking zitten, besliste het gemeentebestuur om deze tijdens de zomervakantie volledig te vernieuwen.





Deze werken gebeuren samen met de vernieuwing van de voetpaden in schoolomgeving langs de Dries. De kostprijs wordt geraamd op 30.000 euro. (VDT)