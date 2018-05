Vernieuwd containerpark opent de deuren 04 mei 2018

02u55 0

Het gemeentelijk afvalcontainerpark heropende gisteren de deuren na een sluiting van vier maanden. "De oude loods met asbest werd afgebroken en er werd een volledig nieuw openluchtpark gerealiseerd", zegt schepen van Milieu Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Er werd ook geinvesteeerd in de herinrichting van het park met het oog op een vlottere circulatie. Het wegend en niet-wegend gedeelte kregen een nieuwe locatie en dankzij tussenwegingen kunnen afvalsoorten met verschillende tarieven in één keer samen afgerekend worden. De bezoekers hoeven het recyclagepark dus niet meer per afvalsoort binnen en buiten te rijden." (VDT)