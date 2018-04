Vernieuwd afvalcontainerpark opent op 3 mei de deuren 12 april 2018

02u47 0 Glabbeek Het gemeentelijk afvalcontainerpark heropent op 3 mei de deuren na een sluiting van vier maanden.

"Tegelijk met het asbestvrij maken van ons park werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om te investeren in een herinrichting met een vlottere circulatie", zegt schepen van Milieu, Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). "Er blijft een wegend en een niet-wegend gedeelte, maar de ligging wijzigt. Binnen het wegend gedeelte zal het bovendien mogelijk zijn om tussenwegingen te doen, waardoor je na afloop alle afvalsoorten in één keer kan afrekenen. Voortaan hoef je het park dus niet meer te verlaten en opnieuw binnen te rijden bij elke afvalsoort met een ander tarief."





Bij de uitweging zal je ook kunnen kiezen om te betalen via de DifTar-rekening. Op deze rekening kan je op het recyclagepark een provisie aanleggen, zodat je niet bij elk bezoek moet overgaan tot betaling met bancontact. "Voor wie dat wenst, blijft betalen met bancontact wel mogelijk aan de betaalzuil in de buurt van de uitgang." Aan de afvalsoorten, tarieven en openingstijden verandert niets. "Glabbeek blijft binnen het werkgebied van Ecowerf bovendien de laagste prijzen van alle gemeenten in de regio hanteren, doordat Glabbeek de enige gemeente is die de prijsstijgingen niet doorrekende aan de inwoners", besluit de schepen.





(VDT)