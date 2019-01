Veel kandidaten voor nieuwe partijraad Dorpspartij vdt

28 januari 2019

13u41 0 Glabbeek Alle leden van de Dorpspartij konden zich kandidaat stellen voor het partijvoorzitterschap en de nieuwe partijraad. Voor de nieuwe partijraad stelden zich maar liefst 53 leden kandidaat, waarvan achttien vrouwen en negen jongeren.

Alle leden kunnen tot 7 februari hun stem uitbrengen en op de nieuwjaarsreceptie van 8 februari in GC De Roos wordt het nieuwe bestuur voorgesteld. “De Dorpspartij is vandaag met ruime voorsprong de allergrootste politieke familie in Glabbeek met meer dan 700 leden. Terwijl elke traditionele partij nog amper mensen kan vinden die zich politiek willen engageren, blijft de Dorpspartij groeien”, aldus een trotse burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

Voor het partijvoorzitterschap is er één kandidaat: Luc Lambrechts (63 ) uit deelgemeente Glabbeek. De laatste jaren was Luc politiek niet meer actief, maar de politieke microbe bleef en op vraag van burgemeester Peter Reekmans kwam hij onlangs de Dorpspartij versterken en stelt hij zich nu kandidaat als partijvoorzitter. “Luc was enkele jaren geleden al politiek actief binnen sp.a Glabbeek waar hij ook partijvoorzitter was en hij was voorzitter van de Gemeentelijke Commissie van Ruimtelijke Ordening (Gecoro) en jarenlang professioneel actief binnen de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL. Zijn expertise op vlak van ruimtelijke ordening en sociale woningbouw is een absolute meerwaarde voor de Dorpspartij”, besluit Reekmans.