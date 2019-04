Veel expertise in nieuwe Gecoro vdt

12 april 2019

08u28 0

De gemeenteraad keurde de samenstelling van de nieuwe gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (Gecoro) goed. Deze belangrijke gemeentelijke adviesraad werd samengesteld met heel wat experten die allemaal kunnen buigen op heel wat kennis en ervaring op vlak van ruimtelijke ordening.

De nieuwe voorzitter van de Gecoro is Dorpspartij-voorzitter Luc Lambrechts, die heel wat ervaring heeft als bouwkundige bij de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL en hij was bovendien vorige legislatuur ook al enkele jaren voorzitter van de Gecoro. Stedenbouwkundig ambtenaar en diensthoofd ruimte van de gemeente Glabbeek, Dirk Degeest, is opnieuw secretaris.

“Met Herman Debecker, Indra Bilzen en Christophe Strauwen zetelen alle architecten uit onze gemeente in de Gecoro”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij). “En daarnaast zorgen ingenieur Ivo Peeters (bouwkundige), Wim Claes (projectontwikkelaar), Hilde Van den Bosch (afdelingshoofd bij het Vlaams agentschap wonen), ingenieur Guy Vandepoel (Boerenbond), Natasja Ons (gewezen schepen van Ruimtelijke Ordening), Omer Mans (vastgoedmakelaar) en Johan Proesmans (projectleider Fluvius) als deskundigen voor heel wat expertise.”

De ondernemers zijn vertegenwoordigd door Geert Grootjans (Unizo) en Thierry Vanderecken (CEO NV EME), de natuurverenigingen door Lucien en Els Marjaux (Natuurpunt) en de landbouw door Leen Schrevens (voorzitter landbouwraad) en Gert Vanschoubroek (zaakvoerder boerderij Vanschoubroek). Vanuit de fracties uit de gemeenteraad zetelen tot slot burgemeester Peter Reekmans (bevoegd voor Ruimtelijke Ordening), Katrien Ceuleers (fractieleider Dorpspartij en vastgoedmakelaar), Bernadette Coeckelberghs (CD&V) en Kris Lentacker (Samen Groen).