Veel belangstelling bij inwoners voor adviesraden vdt

10 april 2019

08u20 0

Maar liefst 49 inwoners stellen zich kandidaat voor de gemeentelijke adviesraden in Glabbeek en dat terwijl het op sommige plaatsen moeilijk is om die raden gevuld te krijgen. Dat heeft te maken met de aanpassing van de statuten van de raden in Glabbeek, waardoor die nu ook opengesteld worden naar geïnteresseerde inwoners die hierin voor het eerst een stem kunnen krijgen. “In het verleden konden geïnteresseerde inwoners wel deelnemen aan de besprekingen, maar telde hun stem niet mee bij de besluitvorming in de adviesraden. Enkel deskundigen en afgevaardigden van de verenigingen hadden namelijk stemrecht”, legt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) uit. “Elke inwoner kon zich tot 31 maart kandidaat stellen. Bij het afsluiten van de kandidaturen mogen we van een absoluut succes spreken, want maar liefst 49 inwoners stelden zich kandidaat om te participeren in één of meerdere gemeentelijke adviesraden. Dit initiatief is alweer een nieuwe stap om elke inwoner van jong tot oud met positieve voorstellen een stem te geven en te betrekken bij het beleid.”