Varkenskopverkoop brengt 455 euro op vdt

13 januari 2019

Naar goede traditie vond gisteren in Wever de varkenskopverkoop plaats op het hoogfeest van Sint-Antonius van de parochie. Het fenomeen lokte ook dit jaar heel wat volk naar het pleintje voor de kerk. Hilariteit alom toen bleek dat er dit jaar geen vier halve varkenskoppen, maar slechts twee exemplaren aanwezig waren. De eerste twee kopers, burgemeester Peter Reekmans en schepen Kris Vanwinkelen, besloten dan maar hun halve kop weer even in de verkoop ter plaatsen. “Het mirakel van Wever is geschied: de varkenskoppen vermenigvuldigen zichzelf”, zei Louis Bruyninckx, die de openbare verkoop naar goede traditie in goede banen leidde. “En hopelijk krijgen we volgend jaar weer de preekstoel van de pastoor, want dit is toch maar een vreemde constructie.” Uiteindelijk geraakten de twee andere halve koppen makkelijk verkocht aan de derde en vierde schepen Hans Hendrickx en Tom Struys. De Dorpspartijleden telden in totaal 255 euro neer. En dan volgde het hoogtepunt: de verkoop van de hele varkenskop. Een tijdlang werd er geboden tussen het comité Wever Kermis en Lien Vleminckx en Bram Hafkamp, die in juli café Vidange in Wever openden. Uiteindelijk trokken deze laatste aan het langste eind. Zij boden 200 euro. “We weten nog niet wat we ermee gaan doen. Voorlopig krijgt de kop een plaatsje in het café.” De opbrengst van de verkoop gaat dit jaar naar het woonzorgcentrum van Glabbeek. Het animatieteam kan met deze centen extra activiteiten organiseren.