Varkenskoppen worden opvallend duurder geveild 02u23 0 Foto Hennuy Veilingmeester Louis Bruyninckx met de hele varkenskop, die uiteindelijk door het kermiscomité gekocht werd. Glabbeek De varkenskoppenverkoop aan de kerk van Wever heeft afgelopen weekend heel wat nieuwsgierigen gelokt. En in dit verkiezingsjaar bleken die ook bereid om, via opbod, flink wat meer te betalen.

Naar goede gewoonte was het Louis Bruyninckx die de openbare verkoop van één hele en vier halve varkenskoppen in goede banen leidde. En het was bij de verkoop van die halve koppen dat de Dorpspartij van burgemeester Peter Reekmans en de oppositieleden van CD&V tegen elkaar opboden. De eerste halve kop ging voor 170 euro naar de burgemeester, de drie andere leverden 130, 100 en 50 euro op. De opbrengst ging natuurlijk opnieuw naar een goed doel. Dat was dit jaar de processie van Wever, waar nieuwe kledingstukken voor gekocht zullen worden.





Kermiscomité koopt hele kop

Het kermiscomité van Wever liet de hele varkenskop intussen niet uit de handen glippen. "Vroeger ging die hele kop altijd naar een cafébaas", zegt voorzitter Johan Ceulemans. "Die werd dan op de toog uitgestald, waarna er een hele dag gevierd werd. Maar die traditie is wat achterop geraakt - het waren ook altijd dezelfden die moesten bieden. Om de traditie in ere te houden, hebben wij nu als kermiscomité beslist om de kop te kopen. En we organiseren er een hele viering rond in het parochiecentrum Solveld." Voor de goede orde: de hele varkenskop werd binnengehaald voor 200 euro.





Na de openbare verkoop werd in de kerk nog een 'New Orleans Funeral Parade' gevormd: een funeraire en muzikale stoet richting parochiecentrum. Daar wachtte nog een winterbarbecue en 'Wever Zingt'. (HCH)