Vandalen slaan drie keer op één jaar tijd toe aan woning in Doelaagstraat

Tuinkabouters sneuvelen één voor één Vanessa Dekeyzer

11 november 2018

12u27 0 Glabbeek Adrienne Stroobants (76) is zwaar aangeslagen nadat haar woning in de Doelaagstraat in Attenrode-Wever al voor de derde keer op één jaar tijd het doelwit van vandalen is geworden. Telkens worden de beeldjes, waaronder heel wat tuinkabouters, in haar voortuin beschadigd of gestolen. “Ik doe nochtans niemand kwaad en laat iedereen gerust. Waarom gebeurt zoiets dan?”

In november vorig jaar sloegen de vandalen voor het eerst toe bij Adrienne. “Toen stond de ambulancewagen van een van mijn zonen hier op de oprit. Vandalen gooiden een steen door een van de vensters. Wat later bij Pasen werd de ambulance opnieuw geviseerd. Ik had aan het Maria-kapelletje hier net langs de woning wat stenen kippetjes geplaatst. Onbekenden hebben die kippetjes gepakt en op de ambulance stuk gegooid met heel wat schade tot gevolg. Normaal ging dit voertuig, dat afgeschreven was, naar de paters van Scherpenheuvel, maar dat plan is dus jammer genoeg niet kunnen doorgaan.”

Bij het incident met Pasen werden ook de elf kleine kaboutertjes in de voortuin kapot gegooid. “Ik was er het hart van in”, zegt Adrienne. “Je moet weten dat ik die beeldjes van mijn zonen gekregen heb. Voor mij zijn die emotioneel van grote waarde. Bovendien komen de begeleiders van de nabijgelegen crèche hier graag langs wandelen met hun kindjes, omdat die hier hun ogen kunnen uitkijken. Ik kan daarvan genieten.”

Maar vandaag staan er niet veel beeldjes meer in de voortuin, zeker niet na afgelopen vrijdagnacht. “Ze hebben de vier grote tuinkabouters nu ook gestolen”, zegt Adrienne met tranen in de ogen. “Een van de exemplaren is gelukkig terug gevonden op de oprit van een woning hier wat verder. Daarnaast hebben we ook nog een afgebroken voet van een andere kabouter bij de buren aangetroffen. Maar van de rest van de kabouters is er geen spoor.”

Adrienne blijkt niet het enige slachtoffer van vandalisme in de straat te zijn. Zo verdween er bij buren een pompoen die 50 meter verderop stukgeslagen op straat werd teruggevonden. Er sneuvelden ook al enkele bloembakken. Burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) laat het hier niet bij. “We hebben een ooggetuige, die vrijdag rond middernacht een groepje van vijf jongeren met veel kabaal door de Doelaagstraat zag wandelen. Hopelijk kunnen we nog meer getuigen vinden, zodat het vandalisme een halt kan toegeroepen worden. Bij deze lanceren we graag een oproep. Als iemand iets gezien heeft, kan men contact opnemen met de lokale politie via het nummer 016/77.29.39 of via mail naar burgemeester@glabbeek.be.” De politie maakte alvast een proces verbaal op tegen onbekenden.