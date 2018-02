Valentijnspaartjes lopen naar elkaar toe 12 februari 2018

02u33 0 Glabbeek Valentijn is: koppels uit elkaar rukken en ze dan weer naar elkaar toe laten lopen. Dat was tenminste de opzet van de eerste 'Valentine Duowalk and Duorun', die 75 deelnemers telde.

Tortelduifjes Christine en Peter uit Kumtich hadden zich goed voorbereid voor de romantische looptocht. "Ik ben een geoefend loper, maar Christine is pas begonnen", zegt Peter. "Een afstand van 5 kilometer is zeker geen probleem. We doen het louter voor de fun en de gezondheid." Ook onze journaliste Vanessa Dekeyzer en Bernard Jacobs uit Hoeleden verschenen aan de start. "Het is een tof initiatief. We gaan heel hard lopen om snel weer bij elkaar te zijn", lacht Vanessa.





Stappen of lopen

Wouter Heeren, sportfunctionaris van de gemeente was hoofdverantwoordelijke. "We hadden de idee van deze 'Q run to you' al enkele jaren in onze schuif liggen, maar het was er nooit van gekomen. Nu hebben we dit georganiseerd als aanzet tot de Urban Run van de Sportregio Getevallei, die weldra in Glabbeek plaatsvindt. We hebben onze deelnemers in een bus van de sporthal vervoerd naar de startplaats aan de bib. Al naar gelang hun conditie konden de koppels lopen of wandelen. Na 500 meter werden de koppels gesplitst en liep het parcours in hartvorm weer naar de sporthal, waar de geliefden elkaar weer ontmoetten onder de hartjesboog. Onderweg kregen ze een romantisch parcours voorgeschoteld met vuurpotten, lichtmasten en ledballonnen", aldus Heeren. Aan de aankomst werden de paartjes nog getrakteerd op een drankje en op een optreden van Ine Tiolants. (HCH)