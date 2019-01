Unizo Hageland mag 50 kaarsjes uitblazen vdt

26 januari 2019

De lokale Unizo-ondernemingsvereniging, Unizo Hageland, viert haar vijftigste verjaardag. Unizo Hageland omvat de vijf gemeenten Bekkevoort, Linter, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge. “Onze verjaardag moet natuurlijk gevierd worden”, zegt voorzitter Geert Grootjans. “Dat zal gebeuren met een groot galabal gevolgd door een familiedag in het laatste weekend van mei. We gaan natuurlijk niet enkel vieren dit jaar, maar ook informeren, organiseren en samenwerken met onze lokale partners en gemeentebesturen. En die gemeentebesturen zijn allemaal nieuw. In ons lokale memorandum dat we voorafgaand aan de verkiezingen aan de beleidsmakers bezorgden, lieten we al duidelijk verstaan wat we van de nieuwe besturen verwachten.”

Een van de punten is dat memorandum is een eerlijke en transparante fiscaliteit. “We willen als ondernemers gerust ons steentje bijdragen door lokale belastingen te betalen, maar die moeten wel redelijk zijn. Een verhoging van de belastingsdruk is voor ons uit den boze. We vragen ook bijzonder aandacht voor de bereikbaarheid van onze bedrijven, in het bijzonder tijdens wegenwerken. We vragen dat de gemeente ons op diverse fronten helpt en tegemoetkomt, opdat we vlot zouden kunnen blijven ondernemen.”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in zaal Solveld in Attenrode-Wever werd het bestuur van Unizo Hageland door burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) beloond voor haar 50-jarige werking met een medaille.