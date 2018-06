Uitbreiding parking sporthal 13 juni 2018

02u27 0

In het kader van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde recreatie besliste het gemeentebestuur recent om de parking van de gemeentelijke sporthal aan de zijde van de Tiensesteenweg uit te breiden.





"Daarmee creëren we niet alleen heel wat parkeergelegenheid bij voor de gebruikers van onze gemeentelijke sporthal, maar ook voor voetbalclub VZ Glabbeek die aan de overzijde haar voetbalterrein heeft", aldus burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).





Oversteekzone

"De grond rechts van de sporthal wordt nu bijkomend ingekleurd als recreatie om er nadien een parking aan te leggen voor ruim 60 extra wagens. Bij de heraanleg van de Tiensesteenweg in 2022 werd er in de goedgekeurde plannen ook al een nieuwe veiligere oversteekzone ter hoogte van het voetbalplein voorzien, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. In combinatie met de trajectcontrole die er binnenkort op dit deel van de Tiensesteenweg in Glabbeek komt, zullen we ook eindelijk de snelheid op deze gevaarlijke steenweg drastisch kunnen verlagen." (VDT)