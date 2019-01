Uitbreiding kmo-zone komt er tegen de zomer Vanessa Dekeyzer

28 januari 2019

19u49 0 Glabbeek Glabbeek wil de extra kmo-zone aan de Craenenbroekstraat tegen de zomer verkaveld hebben, zodat de acht gronden voor het einde van dit jaar verkocht kunnen worden. Oorspronkelijk zou Interleuven de uitbreiding op zich nemen, maar de gemeente besliste om de verkaveling zelf te doen. “We blijven wel samenwerken met Interleuven voor de opmaak van plannen”, zegt burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij).

De uitbreiding van de kmo-zone in de Craenenbroekstraat werd opgestart onder het vorige gemeentebestuur in 2008. Deze ontwikkeling hield in dat Interleuven acht kmo-gebouwen zou bouwen en verkopen. “Na tien jaar was er weinig schot in de zaak”, aldus burgemeester Reekmans. “Daarom dat we het contract met Interleuven hebben stopgezet en besloten om het terrein zelf te gaan verkavelen.”

“We gaan als gemeente geen kmo-gebouwen neerpoten”, voegt Reekmans er meteen aan toe. “De bedoeling is om enkel acht kmo-gronden van ongeveer 20 are per stuk te verkavelen en te verkopen. De kopers bouwen dus hoe ze zelf willen. Momenteel verwerven we de gronden en we hopen dat de verkaveling rond is tegen de zomer.” Interleuven wordt in dit verhaal niet helemaal aan de kant geschoven. “We houden hen aan boord als studiebureau”, verduidelijkt burgemeester Reekmans. “Ze hebben namelijk al heel wat plannen opgemaakt. Het zou dus geld weg weggegooid zijn mochten we dit opnieuw laten doen door een ander studiebureau.”

De plannen voor de kmo-zone werden tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Unizo Hageland meegedeeld. De ondernemersvereniging uitte op deze bijeenkomst enkele bezorgdheden. “We willen als ondernemers gerust ons steentje bijdragen door lokale belastingen te betalen, maar die moeten wel redelijk zijn”, aldus Unizo Hageland voorzitter, Geert Grootjans. “Een verhoging van de belastingsdruk is voor ons uit den boze. We vragen ook bijzonder aandacht voor de bereikbaarheid van onze bedrijven, in het bijzonder tijdens wegenwerken. We vragen dat de gemeente ons op diverse fronten helpt en tegemoetkomt, opdat we vlot zouden kunnen blijven ondernemen.”

Fiscaliteit

De burgemeester van Glabbeek gaf in zijn toespraak een duidelijk antwoord op hun oproep en benadrukte het belang van gemeentelijke fiscaliteit, mobiliteit en ruimte voor ondernemers. “Op vlak van fiscaliteit hoeven inwoners en ondernemers in Glabbeek niets te vrezen. De gemeentebelastingen die al 24 jaar ongewijzigd zijn in Glabbeek, zullen ook de komende jaren niet stijgen. Op vlak van mobiliteit blijft de gemeente Glabbeek ook in de toekomst bij heel wat geplande wegenwerken intens overleggen met alle ondernemers. Zo zorgen we ervoor dat ondernemers tijdens wegenwerken maximaal bereikbaar blijven. Bij de heraanleg van de Tiensesteenweg (N29) in 2020 tussen Bunsbeek en Glabbeek bijvoorbeeld eist de gemeente van AWV Vlaams-Brabant dat de werken gefaseerd gebeuren, waardoor er steeds één rijvak open blijft en het belangrijk doorgaand verkeer voor de handelszaken mogelijk blijft. En we zorgen ervoor dat de parkeerstroken voor de handelszaken langs de steenweg niet zullen verdwijnen, omdat parking voor de deur nu eenmaal enorm belangrijk is voor elke handelszaak.”