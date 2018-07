Twintiger verspreidt naaktfoto's ex 03 juli 2018

02u38 0 Glabbeek Een 29-jarige man uit Glabbeek is veroordeeld tot veertien maanden cel voor belaging van zijn ex-partner.

Andy V. stuurde naaktfoto's van haar door naar een vriend. De twintiger werd schudig bevonden aan de verspreiding van opnames van zijn ontblote ex-vriendin in Tienen tussen 28 november en 26 december 2016. De relatie had amper een maand stand gehouden. De beklaagde bleef zijn ex belagen en dat escaleerde vorige zomer. Andy V. drong op 11 augustus 2017 haar woning binnen. Hij greep zijn ex bij de trui en gaf haar een duw. Voorts vernielde hij haar gsm en een binnendeur. De vrouw slaagde erin de politie te verwittigen. Andy V. ging twee inspecteurs van de politiezone Hageland te lijf met een hamer. Hij droeg ook een mes op het moment van de interventie. Daarom werd hij beticht van gewapende weerspannigheid. Voor alle feiten samen werd hij nu veroordeeld tot 14 maanden cel, waarvan 8 maanden met uitstel. (KAR)