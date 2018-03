Tweehonderd kindjes planten eerste geboortebomen 21 maart 2018

02u26 1 Glabbeek Ruim tweehonderd kindjes die tussen 2013 en 2017 geboren werden, hebben samen met hun ouders en het gemeentebestuur een geboortebos aangeplant in de Zuurbemdse beemden.

Het eerste geboortebos in Glabbeek is een initiatief van het gemeentebestuur, en kwam tot stand in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos. Dat is eigenaar van de gronden waar het nieuwe bos op aangeplant werd. Per vijf geboortejaren zullen er in de toekomst steeds duizend bomen geplant worden.





"We zijn nu begonnen met de eerste reeks bomen te planten", aldus burgemeester Peter Reekmans, wiens dochtertje Marie-Julie één van de eersten was om een boom in de grond te stoppen. "Alle kindjes die tussen 2013 en 2017 geboren werden, hebben we uitgenodigd. Zij konden samen met hun ouders een symbolische geboorteboom planten."





"In het nieuwe geboortebos zullen kinderen in de toekomst ook kunnen ravotten", pikt schepen van Groendienst Johnny Reweghs in. "De toeristische dienst werkte ook een 7,5 kilometer lange wandeling uit waarbij het geboortebos centraal staat. Die wandeling vertrekt aan gemeentelijke sporthal Ter Linde in Glabbeek, en brengt je ook langs onder meer het kasteel de la Coste." (KBG)